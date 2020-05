Ricetta besciamella vegana: ingredienti, preparazione e consigli

La besciamella è una delle salse base che viene utilizzata come elemento di partenza per salse più elaborate, molto utilizzata nella cucina italiana per la preparazione di alcune ricette.

La besciamella è utilizzata per varie preparazioni, ad esempio è utilizzata per delle paste ripiene, per la lasagna, per i timballi di pasta, ma, molto spesso, anche come salsa per alcune verdure che poi si ripassano in forno.

Per preparare la besciamella, la ricetta originale prevede l’utilizzo di burro, farina, latte, noce moscata, pepe e sale, dunque data la presenza di latte si tratta di una salsa che non può essere consumata da coloro che seguono un’alimentazione vegana.

Nell’articolo di oggi andremo a vedere come preparare la besciamella vegana, dunque senza utilizzare il latte vaccino. Si tratta di una ricetta molto semplice ma molto gustosa che sicuramente si differenzia un po’ dalla besciamella originale, ma, è altrettanto buona, ottima anche per chi non è vegano.

Besciamella vegana – Ingredienti

Con gli ingredienti che vi forniamo si otterrà la besciamella in quantitativo adatto per 4-5 persone.

500 ml di latte di soia

45 g di maizena

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale

1 grattugiata di noce moscata

Facoltativo: 10 g di lievito di birra in scaglie

q.b. di pepe

Besciamella vegana – Preparazione

Versare 400 ml di latte di soia all’interno di una casseruola, salare a piacere, aggiungere il pepe ed aromatizzare con una grattugiata di noce moscata.

Con un cucchiaio oppure con un frustino, sciogliere l’amido di mais nel rimanente latte di soia freddo.

Quando il latte di soia nel pentolino inizia a bollire, unire un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, versare l’amido disciolto e continuare a mescolare. Cuocere la salsa besciamella per 2 minuti dal momento dell’ebollizione, mantenendo una fiamma molto dolce e continuando a mescolare.

Spegnere il fuoco ed insaporire a piacere con il lievito alimentare in scaglie.

Besciamella vegana – Consigli utili

Nella lista degli ingredienti abbiamo riportato il lievito in scaglie, si tratta di un ingrediente facoltativo, ma se aggiunto darà un sapore ancor più gustoso alla nostra besciamella.

Il lievito alimentare in scaglie, reperibile on line oppure nei negozi specializzati in prodotti biologici e macrobiotici, conferisce sapore agli alimenti in cui viene aggiunto. Questo particolare insaporitore si può considerare un valido sostituto vegetale al classico formaggio grana animale. In alternativa, si può utilizzare un cucchiaio di formaggio grana vegano.

Besciamella vegana – Video