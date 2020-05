Annibale Astio – Annibaluzzo – Tutto su di lui

Annibale Astio è conosciuto con l’alias Annibaluzzo e per essersi fatto notare a Ciao Darwin 8. Nella sfida Web Vs Tv, è finito in scontro con Il Cartomante ed ha regalato delle perle che sono entrate di sicuro nella storia del programma. Senza considerare la capocciata data contro il muro finto, che lo ha fatto finire contro quello vero.

Dopo aver lanciato il suo tormentone ormai storico Insistisco, uno dei suoi tormentoni, Annibaluzzo è salito sul podio anche in occasione dei Darwin di Donatello. In questa occasione lo abbiamo visto contro gli altri concorrenti delle altre puntate, in lizza per la categoria Personaggio dell’anno. Purtroppo però non è riuscito a vincere la statuetta.

Annibale Astio – Chi è?

Annibale Astio, meglio conosciuto come Annibaluzzo, è un influencer che ha spopolato grazie alla sua simpatia. Sottolineata anche nelle magliette che sfoggia spesso, dove troneggia il suo tormentone Abbiamo arrivato. Un look adottato anche durante la partecipazione a Ciao Darwin 8, dove se l’è vista con Cristian Alaimo durante la prova Viaggio nel tempo. Purtroppo Annibaluzzo non è riuscito a riconoscere Nerone e le figuracce non sono mancate anche nei minuti successivi. Dopo aver tentato di conquistare Benedetta Piacentini, il concorrente ha preso la rincorsa per sfondare un muro finto. Purtroppo la velocità esagerata lo ha fatto finire contro la struttura reale che si trovava a breve distanza.

In base a quanto diffuso da altri concorrenti della puntata, sembra proprio che Annibale se la sia vista davvero brutta. C’è stato anche chi ha pensato che si fosse fatto seriamente male. Come scrive nella sua biografia su Instagram, quale miglior definizione se non Finalista come Miglior personaggio 2019 a Ciao Darwin? Niente di più purtroppo, visto che il premio è stato vinto da un concorrente della squadra dei Davide, Mariano Daniele. Come svela nelle Storie, di recente è sbarcato anche su TikTok, dove condivide scene di vita quotidiana.