Carlo Romano – Tutto su di lui – Ciao Darwin 8

Carlo Romano è stato uno dei super protagonisti di Ciao Darwin 8. Dopo essersi fatto notare nella sfida Belli Vs Brutti, è entrato a far parte della fucina di Avanti un altro con il nome di Uomo Rebus. Il motivo è molto semplice ed è legato alla sua partecipazione nel primo programma di Paolo Bonolis. Ed è in queste vesti che lo vedremo anche ai Darwin di Donatello, pronto a ritirare uno dei premi in palio.

Carlo Romano infatti si è distinto nella prova Viaggio nel tempo per non aver azzeccato quasi nessuna risposta. Fin da quando ha risposto alla selezione con un “accetto la prova“, che ha subito scatenato la pronta risposta del conduttore: “Carlo non devi accettare la prova, sei obbligato a farla“.

Carlo Romano – Chi è?

Carlo Romano è riuscito a lasciare il segno. La sfida a Spasso nel tempo non è andata nel migliore dei modi, ma con la sua simpatia è riuscito a conquistare il pubblico italiano. Il 33enne di Nocera Inferiore infatti ha perso contro il rivale della squadra dei Belli, ma è riuscito a rifarsi durante lo step successivo. In lizza per il premio Miglior Performance, si è aggiudicato l’ambita statuetta ed è entrato a far parte dello staff di Avanti un altro. Con quale nome se non proprio con Uomo Rebus, assegnatogli da Bonolis in quella prima occasione?

Sul suo conto però sappiamo ben poco. Carlo Romano infatti è nato a Nocera Inferiore, ma vive a Scafati. Purtroppo non è così attivo sui social. In uno degli ultimi post lo troviamo con Nozzolino, a sua volta ex concorrente di Bonolis e con il celebre Jettatore. “Mi spiace che non ho fatto molte Storie in questo ultimo periodo, ma sono stato molto impegnato“, svela, “un ringraziamento speciale va a SDL tv e Ciao Darwin“.