Ciao Darwin 8 – Darwin di Donatello – Vincitori e premi

Ciao Darwin 8 ritorna con l’ultima puntata nella prima serata di Canale 5: attesi i Darwin di Donatello che oggi, 23 maggio 2020, metteranno a confronto tutti i super concorrenti dell’edizione. Chi riuscirà a conquistare il premio? I telespettatori conoscono già il risultato, ma sarà bello rivedere le premiazioni per la seconda volta.

Fra i candidati dei Darwin di Donatello troveremo i migliori rappresentanti di tutte le squadre. Saranno loro a sfidarsi per ambire alla statuetta. In palio il premio per Miglior Performance, Miss Darwin, Mister Darwin, Miglior Look, Personaggio dell’anno e Faccia Tosta. Vediamo i vincitori e i premi per ogni categoria.

Ciao Darwin 8 – Darwin di Donatello

Ciao Darwin 8 non può che presentarci la nuova Madre Natura. In questa puntata conclusiva dell’ottava edizione, sarà Sara Croce a scendere dalla famosa scalinata. Diplomata in Scienze Applicate e adesso studente della Facoltà di Comunicazione d’Impresa a Milano. Al tempo stesso, la modella è diventata la Bonas di Avanti un Altro e prosegue la sua carriera televisiva. Lo sognava da sempre, fin da quando nel 2017 ha preso parte al concorso di bellezza Miss Italia. A consegnare le statuette ci sarannoinvece Follettina Creation (Miglior Look), Il Pancio ed Enzuccio (Faccia Tosta), Federico Fashion Style (Miglior Look) e altri ancora.

In gara per il premio troveremo invece Christian Alaimo, Elisa Crippa e Filip Simaz (Gay Pride – vincitore) per la categoria Miglior Look. Raffaella Paleari (Chic), Maria Cristina Guidetti (Finti Giovani) e Carlo Romano (Brutti – vincitore) per il settore Miglior Performance. Filip Simaz (Gay Pride – Vincitore), Alessandro Maria Bosio (Golia) e Alessio Guidi (Cime) per la categoria Mister Darwin. Alisha Griffanti alias LaDivaDelTubo (Messaline – Vincitrice), Federica Carfora (Davide) e Rosy Di Carlo alias Diva&Lesbica (Gay Pride) per Miss Darwin. La Coppa Onan invece vedrà in scontro Martina Fusco (Davide – Vincitrice), Laura Cremaschina Cremaschi (Web), Martina Di Maria (Family Day), Federica Calemme (Belli) e Lisa Henandez (Messaline). Infine per il Personaggio dell’anno ci saranno Martina Fusco (Davide), Annibale Astio (Web) e Mariano Daniele (Davide – Vincitore).