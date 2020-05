Diretta LIVE Wolfsburg vs Borussia Dortmund 0 – 0 : tentativo alto di Thorgan Hazard

Ritorna la Bundesliga, il massimo campionato tedesco, nonchè l’unico tra i principali campionati europei di calcio che sono ripartiti dopo il lockdown dovuto al coronavirus, e tra i match più interessanti della giornata, tra Wolfsburg e Borussia Dortmund, incontro valevole per la 27esima giornata di campionato. La partita inizierà alle 15.30 di oggi 23 maggio 2020.

Wolfsburg vs Borussia Dortmund, come arrivano alla partita

Per diverse giornate stabilmente in testa alla classifica, il Borussia allenato da Favre attualmente ricopre la seconda posizione in classifica con 54 punti, alle spalle del Bayern Monaco che di punti ne ha 58. Invidiabile il ruolino casalingo dei gialloneri, che sono la migliore squadra tra le mura amiche della Bundesliga con 10 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, mentre meno esaltanti sono i risultati in trasferta.

In Wolfsburg che gioca in casa invece si trova a rincorrere un posto in Europa, dopo diverse stagioni sottotono: attualmente è 6° in campionato con 39 punti, e a differenza dei rivali odierni, i padroni di casa hanno raccolto più punti in trasferta che tra le mura amiche.

Wolfsburg vs Borussia Dortmund, formazioni ufficiali

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Mehmedi; Ginczek, Weghorst.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Hazard, Brandt; Haaland.

Il nostro sito trasmetterà la diretta testuale dell’intero match che avrà inizio alle ore 15.30, mantenete aggiornata la pagina per non perdervi nulla di questa partita.

Premi F5 per aggiornare la Diretta Testuale