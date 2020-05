Filip Simaz – Chi è – Darwin di Donatello – Ciao Darwin 8

Filip Simaz è uno degli storici volti di Ciao Darwin 8 e il vincitore di ben due premi ai Darwin di Donatello. L’ex concorrente si è fatto notare per la categoria Gay Pride, durante la sfida con i Family Day, per la sua simpatia e stravaganza. Ballerino e coreografo, ricorda ancora con emozione l’avventura televisiva.

Chi è Filip Simaz? Vive in Italia da 4 anni dopo essere stato adottato e fin da piccolo ha imparato a conoscere la passione per la danza. Oggi continua a fare serate e intrattenere i fan su Instagram, dove spesso ospita in collegamento altri noti influencer del social network.

Filip Simaz – Chi è?

Filip Simaz svela tutto su di sè sul proprio sito ufficiale. Nasce a Sofia il 28 maggio del ’94 e viene adottato a soli 4 anni da una famiglia italiana. Inizia da bambino a studiare diversi stili di danza nella provincia bergamasca e approda anche a New York. Qui conosce l’amore per le danze urbane e comprende quale sarà il suo futuro. Dopo anni di preparazione e impegno, Filipdiventa insegnante di Waaking e Voguing a Brescia, Milano, Bergamo e Genova.

Nella sua carriera, Filip Simaz ha collaborato con Caparezza, Annalisa, Baby K, Giusy Ferreri, Jo Squillo, Ivana Spagna Mina & Celentano e altri ancora. Il merito è tutto del suo talento come ballerino professionista e di quella buona dose di determinazione che gli ha permesso di coronare i suoi sogni. In seguito alla sua partecipazione a Ciao Darwin 8, Filip Simaz ha lanciato anche la sua personale linea di magliette. Fra cui quella con la scritta “Buonasera”. In occasione dei Darwin di Donatello, riuscirà a sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi persino un doppio premio. Un’impresa che nessun altro dei concorrenti dell’edizione è riuscito a portare a termine. Filip verrà incoronato così Mister Darwin e Miglior Look. Nel primo caso sarà Follettina Creation a consegnargli la statuetta, mentre nel secondo Federico Fashion Style.