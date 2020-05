Gigi D’Alessio, tutto su di lui: Età, Moglie e Canzoni

Chiacchieratissimo sia dal punto di vista musicale, sia dal lato della vita privata che ha anche influenzato la carriera canora, Gigi D’Alessio resta in ogni caso uno dei cantanti più apprezzati, che ha saputo portare la musica neomelodica fuori dai confini regionali e nazionali.

Biografia e carriera

Nato a Napoli il 24 febbraio 1967 nel quartiere di Cavalleggeri d’Aosta di Napoli, viene attratto dal mondo della musica sin dalla giovanissima età, ricevendo lezioni di fisarmonica e imparando da solo a suonare il pianoforte, mentre a 12 entra in conservatorio e diplomandosi con il pianoforte all’età di 21 anni, per poi diventare il pianista nonchè pupillo di Mario Merola, pubblicando il suo primo album Lasciatemi Cantare nel 1992: nell’album è presente il singolo Cient’anne che è una dedica proprio a Merola.

Inizia a farsi apprezzare non solo a Napoli ma anche in provincia e gradualmente in tutto il paese, fino ad arrivare nel 2000 al Festival di Sanremo nella selezione Campioni con il singolo Non dirgli mai che farà parte dell’album Quando la mia vita cambierà, che diventerà Disco D’Oro, e anche Il cammino dell’età ottiene ampi consensi.

Un altro grande successo arriva nel 2002 con l’album Uno come te contenente uno dei suoi maggiori successi, Miele, preludio del Disco di diamante che arriverà nel 2004 con Quanti amori. Nel 2012 ritorna al Festival di Sanremo con Loredana Bertè con la canzone Respirare e dove si ripresenterà nel 2017 con La prima stella. Attualmente Gigi ha pubblicato 17 album e non sembra volersi fermare.

Vita privata

Al centro dei gossip la sua vita privata: sposato per 20 anni con Carmela Barbato (che gli ha dato 3 figli, Claudio, Ilaria e Luca), dal 2005 inizia una relazione con la collega Anna Tatangelo, resa poi ufficiale l’anno dopo. Nel 2010 dalla coppia nasce Andrea, e i due si separano momentaneamente nel 2017, per poi riappacificarsi l’anno successivo, ma lo scorso 3 marzo il cantante, attraverso Instagram annuncia la fine del rapporto sentimentale.