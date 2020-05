Gigi Proietti – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Gigi Proietti è ancora uno dei massimi attori italiani della nostra epoca. Poliedrico, è un conduttore, musicista e doppiatore dalle grandi qualità. Dalle barzellette agli show, il comico ha creato un impero che inizia fin dagli anni Sessanta e che gli permette di essere al centro del mondo dello spettacolo ancora oggi.

Gigi Proietti non ha bisogno di presentazioni, ma chi sono la moglie e i figli? Dagli anni della gavetta fino alle ultime notizie. Dalle fiction di successo fino all’impegno nel mondo della musica: ecco tutto quello che c’è da sapere sul grande attore romano.

Gigi Proietti – Chi è?

Gigi Proietti nasce a Roma il 2 novembre del ’40 e inizia ad appassionarsi alla musica fin da bambino. Studia contrabasso, fisarmonica, pianoforte e chitarra. Si esibisce in feste studentesche e anche nei club della Capitale. Il tutto per mantenersi agli studi, come racconta a Il Fatto Quotidiano: “Cominciavo alle 10 di sera e finivo alle 4 del mattino, uscivo fuori con un collo gonfio… Non c’era misura di camicia che tenesse: ce voleva un copertone“. Il debutto nel mondo del cinema avviene invece nel ’55 grazie al film Il nostro campione di Vittorio Duse. Una piccola parte che gli permette di lavorare con Ettore Scola e poi gli regala la popolarità grazie a L’urlo di Tinto Brass.

In tv esordisce nel ’64 con I grandi camaleonti e inizia a mettere in piedi degli one-man-show che lo porteranno fino alla gloria. Seguono lavori più importanti in tv, come Febbre da cavallo in coppia con Enrico Montesano, Il Maresciallo Rocca con Stefania Sandrelli e in Preferisco il paradiso della Rai. Uno dei suoi ultimi lavori è il film Pinocchio di Matteo Garrone, preceduto da Il premio di Alessandro Gassmann. Nel ’67 Gigi Proietti sposa invece Sagitta Atler, un’ex guida turistica svedese. La coppia dà alla luce due figlie: Susanna e Carlotta, che negli anni intraprenderanno la stessa carriera del padre.