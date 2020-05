Giorgio Manetti non la riconosce più | Giudizi inaspettati a Uomini e Donne

Giorgio Manetti rimane molto perplesso per come la sua ex fidanzata si sta comportando all’interno di Uomini e Donne, ammettendo che non la riconosce più. Gemma Galgani infatti, dopo tantissime delusioni amorose ha deciso di conoscere un cavaliere la cui età, è molto diversa dalla sua.

Il ventiseienne Nicola infatti, ha deciso di corteggiare la dama durante il nuovo format di Uomini e Donne creato nelle lunghe settimane di quarantena. La grandissima differenza di età ha così scatenato tantissime critiche e offese nei confronti di entrambi. A dire la sua infatti, è arrivato anche Giorgio Manetti che, durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne spendendo così parole poco carine nei confronti della dama.

Giorgio Manetti non la riconosce più

L’ex cavaliere ha avuto una storia d’amore con Gemma durata ben otto mesi, finita poi in malo modo dopo che la stessa Gemma ha deciso di lasciarlo. Giorgio ha così voluto esprimere il suo parere nei confronti di Gemma e della conoscenza intrapresa con Nicola.

Manetti ha così affermato: “Se ricorda bene, io ho avuto corteggiatrici molto giovani a Uomini e Donne, ma non ho voluto approfondire. Secondo me una persona matura, cosciente della propria età, difficilmente può pensare di costruire qualcosa con una molto più giovane. […] Avrei colto l’occasione per fare una conoscenza, per un dialogo, un confronto. All’età di Sirius io ascoltato sempre le donne più grandi, anche le novantenni. Ascoltavo le loro storie e le loro esperienze. Mi interessava la loro conoscenza del mondo”.

Ex cavaliere non crede alla sincerità della dama

Giorgio Manetti infatti, non crede alla sincerità del cavaliere ma soprattutto alla buona fede della dama. L’ex cavaliere ha così deciso di dire la sua anche sulla dama, spiegando che secondo lui la dama potrebbe essere realmente presa e infatuata da lui.

Le sue parole infatti, sono state dure e molto sincere: “Lei è un po’ una bambina. Ma adesso non la riconosco più. Non avrei costruito una storia d’amore di otto mesi con la Gemma che vedo ora. Aveva una freschezza mentale, un incanto, ma adesso mi lascia molto perplesso”.

Giorgio sembra non essere affatto convinto di aver conosciuto la stessa dama che ora sta guardando nuovamente in tv. Gemma durante gli ultimi anni infatti, sembra non essere più la stessa soprattutto ora, durante la conoscenza con Sirius.