Martina Fusco – Chi è – Darwin di Donatello – Ciao Darwin 8

Martina Fusco è ormai un volto noto della tv italiana. Soprattutto agli occhi dei fan di Ciao Darwin 8 e per la sua partecipazione e vittoria ai Darwin di Donatello. La modella e indossatrice di Napoli è giovanissima, ma ha già collezionato ben due apparizioni in tv. Non solo nel programma di Paolo Bonolis, ma anche ne La Pupa e il Secchione.

In quell’occasione però Martina Fusco non è riuscita ad andare oltre la fase iniziale ed è stata eliminata presto. Tuttavia viene ricordata proprio per una frase detta durante la sfida Davide Vs Golia, ormai entrata nella storia della trasmissione.

Martina Fusco – Chi è?

Martina Fusco è originaria di Napoli e ha appena 18 anni. Nella sua vita è riuscita a diventare modella per costumi da bagno, ma continua anche a studiare. Vive con la sua famiglia nella capitale partenopea e sogna di potersi trasferire un giorno a Milano per continuare la sua carriera nel mondo della moda. Ne La Pupa e il Secchione l’abbiamo vista in coppia con Giovanni Boni, ma alla fine della prima puntata sono stati eliminati.

A Ciao Darwin 8 l’abbiamo vista invece nella sfida Davide Vs Golia, ovvero Alti contro bassi e Martina con i sui 1,58 m non poteva che far parte di quest’ultima categoria. In occasione del Dibattito, Martina è riuscita a prendere parola e a dare il meglio di sè: “Meglio essere basse col c**o alto che alte col c**o basso“. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo davvero nulla. Ha un animo sensibile e studia danza, ma fra le sue passioni troviamo anche lo shopping. Ai Darwin di Donatello invece ha partecipato per due categorie: Personaggio dell’Anno e Coppa Onan. Purtroppo la statuetta le è stata consegnata solo per la seconda sezione. A consegnarle il premio è stato Mammolo, componente della produzione del programma.