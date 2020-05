Ricetta crepes con il Bimby: ingredienti e preparazione

By

Realizzare l’impasto base delle crepes con l’aiuto del Bimby è facile, pratico e veloce: bastano infatti pochi minuti e la pastella è pronta per esser cotta in una pentola antiaderente. Una ricetta economica e tradizionale, per realizzare tante crepes da farcire a proprio piacimento con ingredienti dolci o salati.

Si tratta di frittatine sottili come un velo che si adattano a farciture sia dolci che salate. In questo caso le abbiamo farcite con una golosa crema di nocciole e cioccolato.

Realizzare la pastella delle crepes con il Bimby è un’operazione che richiede pochi secondi e permette di ottenere un composto liscio e dalla consistenza perfetta.

Le crepes possono essere preparate in anticipo e si conservano un paio di giorni in frigorifero. La pastella, invece, si può lasciare in frigorifero ma non più di 12 ore.

Crepes con il Bimby – Ingredienti

Con le seguenti osi verranno circa 12 crepes, ovviamente il numero può variare a seconda della dimensione delle singole crepes.

250 ml di latte intero a temperatura ambiente

100 g di farina 00

25 g di burro morbido

2 uova intere a temperatura ambiente

1 pizzico di sale

Crepes con il Bimby – Preparazione

Raccogliete nel boccale del Bimby le uova, il burro, il latte, il sale e la farina setacciata. Amalgamate il tutto a velocità 5 per 30 secondi. Trasferite la pastella così ottenuta in una ciotola e fatela riposare per 30 minuti a temperatura ambiente.

Ungete un padellino antiaderente con un velo di burro e cuocete le crepes, una alla volta, versando con un mestolo un piccolo quantitativo di pastella alla volta inclinando la pentola in modo da distribuirla in maniera omogenea. Cuocete fino a quando il bordo della crepe si sarà leggermente alzato, quindi girate con una spatola antiaderente e proseguite la cottura. Disponete le crepes su un piatto a mano a mano che saranno pronte e tenetele in caldo con un canovaccio.

Farcitele a piacere e servite tiepide.