Richard Flood, chi è il marito di Gabriella Pession

In Italia Richard Flood è noto principalmente per essere il marito dell’attrice Gabriella Pession ma in realtà l’attore irlandese ha una carriera ben distinta.

Biografia

Richard Flood è nato a Dublino il 28 luglio del 1982 ed è molto noto agli appassionati di serie e televisione per la sua interpretazione in serie come Titanic: Blood and Steel, Crossing Lines e nella serie televisiva Red Rock e più recentemente è stato inserito nella stagione numero 16 della popolare serie americana Grey’s Anatomy.

Vita privata

E’ sposato con Gabriella Pession dal 2016, cerimonia svoltasi a Portofino, una cerimonia relativamente riservata dove è stato il figlio Giulio (nato nel 2014) a portare le fedi alla coppia.