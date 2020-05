Sagitta Alter – Chi è la ‘moglie’ di Gigi Proietti

Sagitta Alter è la moglie di Gigi Proietti e si trova al suo fianco da lunghi decenni. I due si sono messi insieme negli anni Sessanta e hanno superato la linea dei cinquant’anni insieme. In passato, Sagitta è stata una guida turistica ed è di origine svedese. Il suo incontro con l’attore romano coincide con la sua giovinezza e con i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Sagitta Alter e il marito hanno continuato ad amarsi lontano dalle telecamere. Nessuno stop nella loro relazione, anche se le piccole liti non sono mancate. Anzi, secondo l’artista sarebbe proprio questo il segreto della loro unione così longeva.

Sagitta Alter – Chi è?

Sagitta Alter non è un volto sconosciuto per i telespettatori italiani. Non solo perchè è la compagna di vita di Proietti, ma anche per aver interpretato Pippi Calzelunghe. Nonostante sia da sempre considerata la moglie dell’attore, in realtà Sagitta e Gigi non hanno mai fatto il passo fatidico. Da quanto ne sappiamo, la coppia non ha mai sentito l’esigenza di diventare marito e moglie. Almeno non secondo il rito tradizionale.

“La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo.”

Gigi aveva solo 22 anni quando Sagitta è entrata nella sua vita e tre anni più tardi erano già pronti a far decolare la loro importante relazione. La coppia ha avuto due figlie, Carlotta e Susanna, e ha creato una famiglia felice. Non mancano però i litigi: secondo una delle figlie, Sagitta Alter e il marito si scontrano ogni giorno per cose banali. Anche ai suoi occhi, così come a quello dei genitori, sembrano però solo battibecchi utili a tenere vivo il loro legame. “Ma si vede che si amano come il primo giorno”, ha dichiarato tempo fa.