Veronica Ursida rose anonime | Armando geloso a Uomini e Donne

Veronica Ursida si lascia andare e al magazine di Uomini e Donne racconta come sono andate realmente le cose con il suo ex fidanzato. L’ultimo scontro con Armando Incarnato durante la puntata della settimana passata, ha riportato a galla delle vecchie feride della dama.

Attaccata e criticata pesantemente da Gianni Sperti e da gran parte del parterre femminile, Veronica continua la sua conoscenza con Giovanni. Tra di loro infatti, continua a esserci una frequentazione ormai da diversi mesi, fatta in gran parte di chiamate a causa della quarantena. La verità però, all’interno dello studio sembra nascosta dalle tantissime critiche e attacchi soprattutto da parte di Armando, spingendo così la dama al pianto.

Veronica Ursida rose anonime

La dama in studio è stata accusata di aver un compagno fuori da Uomini e Donne, spingendola nuovamente alle lacrime dovendo per l’ennesima volta spiegare la situazione.

Al magazine di Uomini e Donne Veronica Ursida ha raccontato quello che realmente pensa di Armando: “Mi dispiace non essere stata creduta. Mi dispiace di essere stata quasi accerchiata da Armando, Valentina e Roberta. Sono certa che anche se avessi fatto entrare i ragazzi venuti per corteggiarmi, comunque sarei stata giudicata male da loro”.

Veronica ha così speso alcune parole nei confronti dello stesso Armando Incarnato che, non ha esitato a criticarla e infangarla durante le ultime puntate: “Non ho gradito il comportamento di Armando in merito alla storia con il mio ex. Questione di cui la redazione tra l’altro e sempre stata a conoscenza”.

Dama confessa la verità sul suo ex fidanzato

Veronica Ursida ha così approfittato dell’intervista al magazine di Uomini e Donne per specificare e chiarire una volta per tutte, la situazione con il suo ex fidanzato e con le rose anonime. Le sue parole infatti, hanno lasciato molto scioccati i lettori: “Il mio ex è la persona con cui sono stata fino a un anno prima di venire a Uomini e Donne. Lo stesso che mi aveva mandato delle rose in studio a settembre”.

La dama ha così spiegato la sua situazione con lui: “Io ero innamorata persa di lui, volevo che ci costruissimo insieme una famiglia e ho cercato in ogni modo di riprendermelo. […] Mi ha mandato fiori in trasmissione, mi ha cercata , mi ha chiesto di sposarlo e la redazione sa tutto esattamente come sa tutto Armando. Perché ci siamo frequentati e mi è parso giusto metterlo al corrente della cosa, che poi ha usato contro di me”.

Sembrerebbe quindi che la dama sia sempre stata sincera nei confronti dei suoi corteggiatori e dell’intero studio, raccontando sempre la verità alla redazione.