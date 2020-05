Anna Tatangelo – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Anna Tatangelo è più che conosciuta nel mondo della musica, anche se il suo nome è associato per lo più a quello di Gigi D’Alessio. La cantante di Sora ha vissuto infatti una lunga relazione con l’artista partenopeo. Lunga e travagliata, piena di alti e bassi e diverse riprese e addii.

Anna Tatangelo ha espresso più volte il desiderio di ritornare solo alla musica e di tenere lontani gossip di qualsiasi tipo. Anche per questo i due, quando si sono lasciati di recente, hanno chiesto ai giornalisti di non indagare troppo in merito alla loro rottura. Il tutto per il bene del figlio che hanno avuto insieme e nel rispetto della loro privacy.

Anna Tatangelo – Chi è

Anna Tatangelo è nata il 9 gennaio dell’87 e la popolarità l’ha raggiunta nel 2002 grazie al brano Doppiamente Fragili, proposto al Festival di Sanremo di quell’anno. Prima di debuttare sul palco dell’Ariston, ha vissuto il suo esordio grazie a manifestazioni canore in regione e provincia. La prima vittoria è avvenuta nel ’99, quando ha conquistato la seconda posizione nel Minifestival della Canzone. Dopo aver vinto a soli 15 anni la categoria Giovani, Anna è stata scelta come co-conduttrice da Pippo Baudo e al fianco di Silvia Mezzanotte. Il programma, Sanremo Top, l’ha consacrata come presentatrice. Risale all’anno della vittoria anche il suo primo duetto con D’Alessio, grazie alla canzone Un nuovo bacio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Anna Tatangelo è diventata in via ufficiale la compagna del cantante solo nel 2006, un anno dopo l’inizio della loro relazione. Nel 2010 hanno dato alla luce un figlio, Andrea. La loro storia d’amore però ha vissuto un primo stop negli anni successivi e nel marzo del 2020 è arrivata la notizia della separazione definitiva. Di recente alcune voci di corridoio hanno parlato anche del possibile rincontro fra i due ex. Si tratta di gossip o solo dell’ennesima speranza di chi vorrebbe vedere i due artisti di nuovo insieme?