Chi è Francesca Barra? Tutto su di lei: età, figli, marito e libri

Francesca Barra è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Nata a Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata, il 24 settembre del 1978. La Barra si è laureata in Scienze della comunicazione a Roma e dopo ha iniziato la sua carriera. Tra i programmi la ricordiamo commentatrice di cronaca nera per La vita in diretta, inviata del Cristina Parodi Live e conduttrice di La bellezza contro le mafie su Rai Radio 1. Inoltre, ha lavorato nel TG di LA7 e ha condotto la rassegna stampa di Omnibus. Ha condotto anche Cani, Gatti e Co su Alice Sky TV, Cominciamo Bene Prima su Rai 3, La regola su Marcopolo Sky TV, Sempre meglio che restare a casa su LA7 ed è stata autrice per la rete giapponese Nippon TV.

Francesca Barra: la carriera

Francesca conduce We Press su La3, è stata inviata di Matrix e ha condotto l’edizione 2014 del concerto del primo maggio. Inoltre, è stata ospite fisse a Tiki Taka, ha condotto In Onda su LA7 e Benvenuti nella giungla su Radio 105. La Barra ha lavorato anche in diverse testate: i quotidiani Pubblico e L’Unità e il settimanale Sette. La giornalista ha anche pubblicato diversi libri. L’estate più bella della nostra vita, Il mare nasconde le stelle, Verrà il vento e ti parlerà di me per Garzanti. Tutta la vita in un giorno, Giovanni Falcone un eroe, Il quarto comandamento per Rizzoli e Non è un paese per donne per Mondadori. A casa di Jo. Piatti e ricette della mia cucina e Non mi aspettare per Aliberti Editore.

La vita privata di Francesca Barra

Dal 2017 ha una relazione con l’attore Claudio Santamaria, col quale si è sposata nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e il 21 luglio 2018 a Policoro.

Ha tre figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016: Renato (2006), Emma Angelina (2013) e Greta (2016).

Il 26 maggio 2019 ha annunciato, con un post su Instagram, di aver purtroppo perso il bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria.