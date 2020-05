Chi è Ross McCall, il fidanzato di Alessandra Mastronardi?

Ross McCall è il fidanzato dell’attrice Alessandra Mastronardi, protagonista de L’Allieva, fortunatissima serie la cui replica va in onda stasera.

Scopriamo qualcosa sull’uomo che ha conquistato il cuore della bella e bravissima attrice, sulla cresta dell’onda da tanti anni (dal set de I Cesaroni è passata alle produzioni internazionali, come per esempio To Rome With Love di Woody Allen).

Ross McCall – Dove e Quando è Nato

Ross McCall, fidanzato di Alessandra Mastronardi, è nato il 13 gennaio 1976 a Port Glasgow. Ciò significa che ha 44 anni.

Carriera

La carriera di Ross McCall è iniziata nel 1989. In quell’anno, il compagno della bravissima protagonista de L’Allieva è comparso nel video clip dei Queen legato al brano The Miracle.

Tra le altre tappe della sua carriera è possibile citare la partecipazione al film drammatico Green Street, uscito nel 2005. Guest star nel film White Collar e in Luther, ha recitato anche in Band of Brothers.

Altezza

Ross McCall è altro 1,75.

Vita sentimentale

In passato (attorno al 2008), Ross McCall è stato legato all’attrice Jennifer Love Hewitt, conosciuta durante le riprese di un episodio della serie televisive Ghost Whisperer. La storia con Alessandra Mastronardi ha avuto inizio nel 2018. Prima di legarsi lui, l’attrice ha avuto una lunga relazione con Liam McMahon.

Instagram

Ross McCall – che compare spesso nelle foto social della fidanzata – è presente su Instagram con un account seguito da 25mila persone. Su questo palcoscenico web, il compagno di Alessandra Mastronardi, che ha sfilato con lei sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel settembre 2019, condivide soprattutto dettagli relativi al suo lavoro.