Claudio Santamaria – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Claudio Santamaria continua a spopolare sul piccolo e grande schermo. Simpatico e bravo: possiamo riassumere così le sue principali qualità. Le stesse che potrebbero aver fatto perdere la testa per la prima volta alla moglie Francesca Barra.

Dopo un debutto al cinema grazie a Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, Claudio ha completato diversi lavori importanti in tutti i settori dello spettacolo. Claudio Santamaria ha recitato infatti ne L’ultimo capodanno di Marco Risi, ha prestato il suo volto come testimoniali di Survival International e ha cantato con Stefano Accordi e la PFM al Festival di Sanremo del 2009.

Claudio Santamaria – Chi è?

Claudio Santamaria nasce con il nome di Claudio Santamaria Ferraro il 22 luglio del ’74, a Roma. Durante gli anni dell’adolescenza studia doppiaggio e entra nell’Accademia Acting Training di Beatrice Bracco. Poi debutta ne La nostra città di Stefano Molinari e al cinema nel ’97. Il lavoro con Pieraccioni gli apre le strade per altri lavori importanti, come Ecco fatto di Gabriele Muccino e L’assedio di Bernardo Bertolucci. Riuscirà a farsi notare dal pubblico italiano però grazie al film L’ultimo bacio di Muccino: conquista così una nomination ai David di Donatello. Anche se non vincerà la statuetta.

In due edizioni del tutto diverse sbarca anche a Sanremo. La prima volta nel 2009 grazie ad un omaggio a Fabrizio De Andrè. La seconda volta nel 2014 come ospite della seconda serata. In quest’occasione legge una lettera di Alberto Manzi in onore della miniserie Non è mai troppo tardi. La sua relazione con la giornalista Barra invece viene ufficializzata nel 2017: i due si sposano nello stesso anno in America. E poi confermano le nozze anche a Policoro l’anno successivo. Claudio Santamaria ha avuto anche una figlia, Emma (2007), dalla precedente relazione con Silvia Venturini Fendi. Purtroppo il primo figlio dell’attore e della giornalista invece è morto durante la gravidanza.