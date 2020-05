Elisa Isoardi – Tutto su di lei – Età, fidanzato e Matteo Salvini

Elisa Isoardi si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo dopo aver assunto le redini de La prova del cuoco al posto di Antonella Clerici. Il suo nome in passato è stato anche accostato a Matteo Salvini, per via della lunga e intensa relazione che hanno vissuto. Tre anni di relazione, molto discussa, poi terminata in modo imprevisto.

Elisa Isoardi è pronta per riprendere il timone del suo programma: confermata per un nuovo anno, vedrà la partenza della stagione il 25 maggio 2020. Un momento emozionante, soprattutto se si considera lo stop subito dal mondo dello spettacolo in questi mesi.

Elisa Isoardi – Chi è?

Elisa Isoardi nasce il 27 dicembre dell’82 a Cuneo, anche se cresce a Caraglio. Nei primi anni decide di lanciarsi nel mondo della moda e inizia a frequentare alcune competizioni. Nel ’98 le viene assegnato il titolo di Miss Fragola e partecipa dopo poco a Miss Muretto. Un piccolo trampolino di lancio che le permetterà nel 2000 di ambire alla corona di Miss Italia, dopo aver ricevuto la nomina di Miss Valle D’Aosta. Al tempo stesso inizia a studiare recitazione nella scuola Agorà e consegue il diploma, che le dà modo di partecipare ad alcuni spettacoli teatrali. Continua però al tempo stesso la carriera di modella e si trasferisce a Milano. Anche se non lascerà mai il mondo delle telecamere: partecipa infatti al videoclip dei Gemelli Diversi per la canzone Tu no.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisa Isoardi è l’ex fidanzata di Matteo Salvini. Le polemiche mentre il loro amore era ancora in vita non sono mancate. I loro rapporti tuttavia si sono interrotti nel 2018, quando entrambi hanno scelto di intraprendere strade diverse. L’amore però è tornato a bussare alla porta di Elisa: all’inizio del 2020, annuncia la sua relazione ufficiale con Alessandro Di Paolo. Un uomo che è stato in grado di ridarle il sorriso.