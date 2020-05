Giulia De Lellis conquista tutti | Raffaella Mennoia come benedizione

Giulia De Lellis continua a far parlare di se e della sua storia d’amore con Andrea Damante. Il ritorno di fiamma avvenuto qualche mese fa, ha lasciato tutto il web stupito soprattutto Raffaella Mennoia. Giulia De Lellis però, conquista tutti e ottiene anche la benedizione dell’autrice che l’ha vista diventare una famosissima influencer. Quali sono state le sue parole?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, torna a far parlare di se sia per i suoi scoop ma anche per la relazione ripresa con Andrea Damante.

L’influencer dopo quasi un anno di relazione con Andrea Iannone, ha deciso di tornare tra le braccia di Andrea, riprendendo così in mano la sua favola iniziata a Uomini e Donne.

Giulia De Lellis conquista tutti

L’influencer ormai famosa in tutto il mondo, conquista tutti con il suo modo divertente e strano di fare le cose, strappando sempre un sorriso ai suoi fan. Il ritorno di fiamma con Andrea Damante però, ha creato l’ennesimo gossip.

A dare la sua benedizione è arrivata anche l’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia.

Durante l’intervista al magazine del programma, Raffaella apre un capitolo anche su Giulia De Lellis: “Giulia mi aveva avvisato già qualche tempo fa delle novità di questo riavvicinamento. Ribadisco tutta la mia felicità per loro due, perché credo che dietro il loro rapporto ci sia un sentimento profondo e sincero. In passato si sono fatti entrambi involontariamente del male: Quello che ho detto loro è di cercare di non commentare più gli errori del passato, è ciò che mi auguro per la loro coppia”.

Raffaella Mennoia dalla parte dell’influencer

Nonostante le tantissime critiche, l’influencer non si è mai lasciata abbattere continuando per la sua strada e mostrandosi sempre più felice al fianco di Andrea. La coppia, tornata a vivere a Milano durante la Fase 2, si è sempre mostrata pronta al confronto, spiegando i reali motivi che li hanno spinti a tornare insieme.

Raffaella Mennoia racconta così la sua felicità per l’amore ritrovato tra i la coppia augurandole tutto il bene del mondo.