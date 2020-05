Le donne più romantiche dello Zodiaco: classifica

Il romanticismo non abbandona le rappresentanti femminili di alcuni segni zodiacali, che credono fermamente nell’amore romantico. Ecco la classifica delle donne più romantiche dello Zodiaco.

1. La donna Pesci

Al primo posto tra le donne più romantiche dello Zodiaco abbiamo la Pesci. Le donne nate sotto il segno dei pesci sentono le emozioni intensamente, sono romantiche e credono nell’amore ottocentesco, quello che si espleta tra carrozze di cavalli e mazzi di profumate rose rosse. Le donne del segno dei Pesci vorrebbero trovare il principe azzurro con cui condividere la vita per sempre, fino alla fine dei giorni di entrambi.

2. La donna Sagittario

Al secondo posto tra le donne più romantiche dello Zodiaco troviamo la Sagittario. Donna passionale, indipendente, misteriosa, ottimista, positiva e forte, a dispetto di ciò che si potrebbe pensare è molto romantica. La donna Sagittario quando trova la persona giusta non la lascia più e cerca di costruire con il partner un futuro romantico e passionale, coronato da matrimonio e figli.

3. La donna Bilancia

Al terzo posto tra le donne più romantiche dello Zodiaco ecco la Bilancia. Le donne del segno zodiacale della Bilancia sono molto dolci e cercano in tutti i modi di far star bene il partner. La donna del segno della Bilancia sogna il corteggiamento, l’amore romantico, il principe azzurro e un futuro con lui pieno di bambini felici che riempono il focolare domestico.

4. La donna Toro

Quarta in questa classifica delle più romantiche dell’oroscopo è la donna Toro. La donna nata sotto il segno del Toro è alla ricerca di un partner disposto a costruire con lei una relazione felice e durevole. La donna Toro è attaccata ai valori e alle tradizioni della vita. Il romanticismo della donna Toro la conduce alla ricerca della stabilità con un’unica persona da amare e di cui fidarsi ciecamente.

5. La donna Cancro

Al quinto posto in questa classifica delle donne più romantiche dello Zodiaco ecco la donna Cancro. La Luna non dona esclusivamente l’instabilità caratteriale ma rende la donna Cancro, nei momenti migliori, propensa al romanticismo. La donna Cancro sul piano sentimentale è molto romantica e anche lei, come molte altre donne, sogna di incontrare il principe azzurro fin dall’infanzia. La donna Cancro sogna in particolare un matrimonio da favola con la persona che ama.

6. La donna Leone

Chiude la classifica al sesto e ultimo posto delle donne più romantiche dello Zodiaco la Leone. Le donne nate sotto il segno del Leone sanno creare momenti romantici e speciali con il partner, che non hanno bisogno di essere espressi a parole. Le donne Leone sono molto dolci e amano il mondo delle coccole, hanno un modo di fare affascinante che conquista molti.