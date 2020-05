Mario Serpa senza freni | Gesto senza censure a Uomini e Donne

By

Mario Serpa si mostra senza freni e si lascia andare a un video piccante direttamente sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, durante la giornata di oggi lascia tutto il web senza parole. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato da lui. Cosa è successo?

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è da ormai diversi anni che non vive più in Italia.

Mario Serpa ha infatti deciso di cambiare totalmente vita e lavoro, mostrandosi felice e sereno sul suo profilo social.

Il rapporto tra lui e il programma però, sembra non essere dei migliori. Tra i due infatti non scorre più buon sangue dopo che, l’ex corteggiatore ha accusato Raffaella Mennoia e tutta la redazione di essere poco sinceri con il pubblico. Marco torna così a essere protagonista dell’ennesimo gossip ma questa volta ha far parlare di lui sono state le sue voglie senza freni. Di cosa stiamo parlando?

Marco Serpa senza freni

L’influencer da più di mezzo milione di follower, si mostra sul suo profilo Instagram senza censure, fregandosene sempre di più dei giudizi altri. Dal carattere testardo Marco ha sempre risposto a tono e per le rime a tutti i suoi haters che lo criticano fin dalla sua partecipazione al programma.

Il gesto compiuto nelle ultime ore però, l’ha messo nuovamente al centro del gossip e del web a causa delle sue voglie proibite. Mario Serpa infatti, carica un video Instagram senza freni, lasciando i suoi follower e non senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’ex corteggiatore potesse arrivare a caricare un video di quel contenuto. Di cosa stiamo parlando?

Ex corteggiatore dall’animo passionale

Un video che, ha sconvolto i follower dell’ex corteggiatore che non avrebbero mai voluto vedere un video di quel contenuto.

Mario Serpa negli ultimi giorni ha caricato sul suo profilo Instagram un piccolo video che mostra lui alle prese con un atto intimo solitario, all’interno della sua camera.

Un momento che ha lasciato i suoi fan in imbarazzo per lui, tanto da ricevere tantissime critiche e offese da parte dei suoi haters. All’inizio infatti, si pensava che il suo profilo fosse stato hackerato ma purtroppo si è scoperto che non è così. Il tatuaggio che si vede all’interno del video infatti, è lo stesso che ha Mario e che quindi incastrerebbe l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.