Nicola Vivarelli sembra sempre più preso da Gemma Galgani ma nella puntata di domani torna sui suoi passi e cambia idea. La dama nonostante la sua voglia di continuare la conoscenza avrà ben tre nuove corteggiatrici per il suo cavaliere. Cosa succederà nella puntata di domani?

La conoscenza tra Nicola e Gemma sembra andare sempre meglio ma qualcosa nella puntata di domani porterà scompiglio tra i due. Ben tre corteggiatrici infatti, scenderanno per conoscere il cavaliere.

Nicola Vivarelli cambia idea

Il cavaliere ha iniziato a corteggiare la dama grazie al nuovo format di Uomini e Donne nato durante la quarantena. Tra di loro fin da subito è nata una forte complicità che sembra continuare e rafforzare la loro conoscenza. Nonostante tutte le critiche ricevute in studio e fuori attraverso i social, entrambi hanno deciso di continuare senza sosta nel sentirsi e nel vedersi.

Le ultime puntate grazie anche all’inserimento di Valentina Autiero, hanno dimostrato quanto a Nicola interessi solamente conoscere Gemma, mostrandosi per niente interessato alle altre. Nella puntata di domani però, Maria De Filippi annuncerà ben tre nuove dame venute a Uomini e Donne proprio per conoscere il cavaliere, quale sarà la scelta di Nicola?

Gemma Galgani ha paura del confronto

La puntata di domani per Gemma Galgani non inizierà nel migliore dei modi.

La dama si troverà infatti, bene tre corteggiatrici pronte a conoscere il suo cavaliere e tutte di età molto inferiore a lei. Le ragazze infatti hanno più o meno l’età del Nicola Vivarelli che se in un primo momento si mostra deciso a eliminarle, cambia poi idea.

Una delle ragazze scese per lei infatti, fa un ragionamento che nessuno in studio si sarebbe mai aspettato, trovando il consenso di Maria De Filippi. Secondo la ragazza infatti, Nicola dovrebbe iniziare a conoscerla anche per vedere se, l’interesse nato nei confronti di Gemma sia solo una forte amicizia e un legame di affetto o qualcosa di più.

Lasciando tutto lo studio senza parole, il cavaliere sembra aver capito il ragionamento della corteggiatrice e rimane molto in dubbio se continuare solamente con Gemma oppure darsi la possibilità di poter conoscere altre ragazze all’interno dello studio di Uomini e Donne. Cosa sceglierà di fare Nicola Vivarelli con la dama e le altre corteggiatrici?