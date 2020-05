Oroscopo Branko – domani lunedì 25 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per la giornata di domani lunedì 25 maggio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: come inizierà per i 4 segni centrali dello zodiaco? Se volete scoprirlo in anteprima, ecco l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 25 maggio 2020: Leone

Mentre l’amore ha ripreso quota, il lavoro ti provoca ancora delle grosse perplessità. Il suggerimento di Branko per la giornata di domani è quello di riesaminare tutto: forse ci sarà qualche cambiamento da attuare.

Oroscopo Branko domani lunedì 25 maggio 2020: Vergine

Secondo l’oroscopo di Branko, domani sarà una giornata promettente dal punto di vista relazionale. Approfittatene per organizzare qualcosa, un aperitivo o un incontro, con amici e conoscenti.

Oroscopo Branko domani lunedì 25 maggio 2020: Bilancia

L’oroscopo di Branko ti invita a prenderti più cura della tua forma fisica. Se hai avuto un periodo stressante, forse sarebbe il caso di depurare il corpo, cominciare quella fatidica dieta che rimetta in sesto il tuo stomaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 25 maggio 2020: Scorpione

Se hai avuto delle difficoltà sul lavoro, sappi che il peggio è passato! Come preannuncia il popolare astrologo istriano, domani avrai nuova carica per riprendere in mano i tuoi progetti. È probabile, perfino, un contatto dall’estero...