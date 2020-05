Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 25 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani lunedì 25 maggio 2020. Come inizierà la settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Malumore sul lavoro per il Leone, la Vergine non deve abbandonare un progetto. La Bilancia ha bisogno di sostegno morale, mentre lo Scorpione è giù di corda. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Leone

Le cose in amore stanno andando bene. Se avrai voglia di migliorare qualcosa, un rapporto, da domani, come spiega Paolo Fox, sarà possibile. Il lavoro ti procura ancora del malumore. Forse non hai ricevuto quello che ti spettava da tempo. Le stelle ti incoraggiano a diventare più accomodante.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Vergine

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox durante il weekend passato potrebbe essere successo qualcosa di spiacevole e forse addirittura irreparabile. L’invito delle stelle è quello di non mettere da parte i propri progetti, ma dare loro una seconda chance. Sappi, però, che il prossimo fine settimana potrai recuperare alla grande!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Bilancia

Adesso avresti bisogno di un sostegno morale. Sostegno che potrebbe arrivarti da un amico, capace di aiutarti a sviluppare dei progetti, che potrebbero diventare strategie efficaci per il futuro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tutto ciò che comincerai da domani, ma soprattutto da metà settimana sarà importante. Forse nelle prossime ore potresti avvertire qualche piccolo disturbo fisico.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Scorpione

È probabile che tu domani ti senta un po’ giù di corda, forse addirittura arrabbiato, perché qualche progetto di lavoro non è decollato come avresti voluto. C’è stato qualcuno che potrebbe averti voltato le spalle e ora tu vorresti buttare tutto all’aria. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di rimanere lucido, perché nelle prossime 48 ore potrebbero migliorare le cose. Le stelle saranno dalla tua parte e potrebbero ispirarti un’idea vincente.