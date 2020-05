Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 25 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 25 maggio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: come inizierà per gli ultimi 4 segni zodiacali? Il Sagittario è deluso per qualcosa, un piccolo contrattempo per il Capricorno. Nuova opportunità in arrivo per l’Acquario, mentre i Pesci sono molto nervosi. Vi presentiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Sagittario

Tu sei uno fra i segni più forti dello zodiaco, eppure domani ti sentirai piuttosto confuso. Non per colpa tua, ma a causa di persone o situazioni poco chiare e ingestibili. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, è successo qualcosa che ti ha profondamente deluso. Prova a non riversa nel rapporto di coppia l’agitazione di questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Capricorno

Domani e martedì la Luna sarà in dissonanza: come anticipa l’astrologo Paolo Fox potresti avere qualche piccolo ritardo o contrattempo da affrontare. Tutto sommato hai un bel cielo, se vorrai riacquistare maggiore fiducia nell’amore o se devi superare un piccolo problema personale. Per le difficoltà economiche ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Acquario

Negli ultimi mesi hai avuto vita abbastanza difficile: c’è voglia di cambiare, ma non tutti hanno avuto il coraggio di muovere i primi passi. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai il Sole, Mercurio e Venere dalla tua parte: è molto probabile che ti arrivi una nuova opportunità. Hai davanti a te un futuro promettente, soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 25 maggio 2020: Pesci

Stai vivendo un momento molto complicato, dovresti tentare di gestire meglio questo nervosismo. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, domani ti sembrerà di dover discutere con il mondo intero! Forse alcune questioni personali non affrontate in passato si sono trasformate in un macigno, difficile da digerire. In amore ci vuole ancora prudenza, specialmente dal weekend.