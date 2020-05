Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 25 al 31 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova l’appuntamento, come ogni domenica, con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2020. Come si chiuderà questo mese di maggio? Se volete scoprirlo in anteprima, leggete le seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

Hai un cielo molto promettente: la prossima settimana potresti vivere un vero e proprio riscatto d’amore. Sul lavoro potrai riprendere in mano alcuni progetti rimasti in sospeso nei mesi passati. Cambiamenti nell’aria.

Toro

Nei prossimi giorni potresti sentirti non compreso fino in fondo da chi ti sta vicino. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti evitare le discussioni con il partner. La prossima settimana ti porterà a riflettere meglio sul tuo lavoro.

Gemelli

Hai Venere nel segno fino ad agosto: come invita l’astrologo Paolo Fox, dovresti approfittarne per fare nuove conoscenze! Chi ha appena iniziato una relazione, potrà fare notevoli passa avanti nella prossima settimana.

Cancro

La prossima settimana, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, l’amore non ti regalerà nulla di nuovo. Dovresti evitare di puntare troppo il dito contro il partner e lasciare che le cose accadano in maniera spontanea. Sii più calmo!

Leone

Se hai avuto un periodo faticoso, da questa settimana in poi potrai recuperare. Dovrai fare attenzione solo a piccoli, imprevisti contrasti che potrebbero nascere, soprattutto con un Acquario o un Cancro.

Vergine

L’amore vivrà un leggero calo. Forse per via dello stress accumulato durante i passati fine settimana, fatto sta che non avrai molta energia da dedicare al partner. In futuro, però, le cose andranno molto meglio!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la prossima settimana le coppie potranno cominciare a fare nuovi progetti in vista dell’estate. Questo consiglio vale ancor di più per chi ha avuto delle difficoltà di coppia.

Scorpione

Le persone che hai conosciuto durante le settimane passate sono importanti, ma tu dovresti mettere da parte un po’ di più la tua diffidenza. Il lavoro ti costringerà a cambiare qualcosa: forse un ruolo o un compito.

Sagittario

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, nelle prossime giornate potresti accorgerti di non amare del tutto chi hai al tuo fianco. Sforzati di non fare altre battaglie in amore, soprattutto con i Pesci e la Vergine.

Capricorno

Venere è in aspetto neutrale: in amore ci sarà ancora calma piatta. Secondo il popolare astrologo de I Fatti Vostri, dovrai fare alcune scelte decisive sul lavoro. Ti aspetta una settima piuttosto stimolante.

Acquario

L’amore procede molto bene: la prossima settimana il rapporto di coppia potrebbe regalarti belle emozioni. Le relazioni che hanno vissuto dei momenti di crisi in passato, dovrebbe sfruttare la settimana che viene per affrontarli, una volta per tutte.

Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la prossima settimana potrebbe essere un po’ agitata. I single che vogliono dichiararsi a qualcuno, dovrebbero muoversi adesso. L’unico consiglio è quello di curare con molta attenzione le parole da dire, soprattutto nel weekend.