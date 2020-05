Raffaella Mennoia scelte strategiche | Serie decisioni a Uomini e Donne

Raffaella Mennoia sembra aver fatto delle scelte strategiche e ne parla durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne. L’autrice decide così di dire la sua sul nuovo format creato in quarantena e sulle uniche due donne scelte per la partecipazione. Quali sono state le sue parole?

L’autrice di Uomini e Donne torna a stupire i lettori e i suoi fan ancora una volta.

Raffaella volto noto del programma, durante gli ultimi giorni si è resa protagonista di un vero e proprio gesto di umiltà. Ha così utilizzato il suo profilo social, nel dettaglio Instagram in aiuto degli italiani rimasti senza lavoro. L’intervista al magazine però, sembra mostrare un lato di lei totalmente diverso, lasciando sorpresi i lettori.

Raffaella Mennoia scelte strategiche

Durante l’intervista, l’autrice ha raccontato come si è sentita nel dover chiudere temporaneamente il programma a causa dell’emergenza dovuta al Codiv-19. Ha così raccontato di aver sentito un grandissimo vuoto tanto da, rimanere quasi traumatizzata di dover interrompere la messa in onda da un giorno all’altro.

Mennoia racconta così la scelta di dover chiudere: “Con profondo senso di vuoto, è stato traumatizzante interrompere la messa in onda da un giorno all’altro, ma in uno stato di emergenza era la cosa più giusta fa fare. Sono arrivati centinaia di messaggi di persone che chiedevano la riapertura del programma, ma non era ancora il momento, finché siamo riusciti a proporre una formula diversa”.

Raffaella Mennoia però, non si ferma qui e decide anche di lanciare l’ennesima frecciatine nei confronti dei tronisti che non hanno più potuto partecipare a Uomini e Donne. Qual è la verità?

L’autrice punta su Gemma e Giovanna

Nonostante il programma sia tornato alla quasi messa in onda classica all’interno dello studio, i percorsi di Sara Shaimi, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli non sono stati affatto menzionati. Sembrerebbe infatti che, tutti e tre i tronisti non abbiano avuto nessuna notizia cerca sul loro percorso e sulla fine del loro trono.

Raffaella racconta così il motivo reale per il quale ha scelto Gemma Galgani e Giovanna Abate per il format creato durante la quarantena. Al magazine ha così affermato che: “Sono due donne che credono fortemente nell’amore, che si buttano a capofitto in quello che fanno e desiderano con tutto loro stesse che nasca un sentimento all’interno di questo contesto. Sono autentiche, non sono qui per fare business”.

Sembrerebbe quindi che secondo l’autrice di Uomini e Donne, l’unica meritevole di continuare il suo trono sia stata Giovanna, che ci siano stati dei dissapori tra gli altri tronisti durante la quarantena?