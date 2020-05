Ricetta orata al cartoccio: ingredienti, preparazione e consigli

L’orata al cartoccio è un secondo piatto genuino e saporito che esalta il gusto delicato di questo pesce di mare. La cottura al cartoccio non solo preserva le sostanze nutritive dell’alimento ma permette di ridurre i grassi insaporendo con leggerezza.

Nella ricetta di oggi suggeriamo l’utilizzo di alcune erbe aromatiche come il timo e il prezzemolo, il limone e l’aglio per rendere ancora più gustosa questa pietanza di per sé molto semplice.

Una volta pulita l’orata, la preparazione sarà un gioco da ragazzi. Portate in tavola l’orata intera nel cartoccio per poi sfilettarla al momento, così sprigionerà tutti gli aromi e profumi.

Orata al cartoccio – Ingredienti

Per questa ricetta avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

Orata: 2

Aglio: 1 spicchio

Sale: q.b.

Pepe nero: q.b.

Prezzemolo: 2 ciuffi

Timo: 2 rametti

Olio extravergine d’oliva: 20 g

Limone: 1 fetta

Orata al cartoccio – Preparazione

Per realizzare l’orata al cartoccio, se avete a disposizione orate non pulite, procedete come indichiamo di seguito: con le forbici operate un taglio sul ventre e procedete dritto fino sotto la testa, quindi estraete le interiora. Lavate bene il ventre del pesce sotto l’acqua corrente per togliere ogni traccia di sangue rimasta. Sempre con le forbici tagliate per prima la pinna laterale vicino alla testa, poi tagliate la pinna caudale situata sotto il ventre e quella dorsale.

Capovolgete il pesce dal lato opposto ed eliminate l’altra pinna laterale e quella caudale. Con l’apposito attrezzo squamatore, o con la lama di un coltello, squamate accuratamente l’orata, passando ripetutamente l’attrezzo dalla coda verso la testa. Passate di nuovo l’orata sotto l’acqua corrente, lavandola con cura anche all’esterno.

Lavate e tritate il prezzemolo. Appoggiate un foglio di carta da forno su una teglia adagiate al centro ciascuna orata pulita, salate e pepate l’interno.

poi farcite con gli aromi: rametti di timo precedentemente lavati e asciugati, mezzo spicchio d’aglio sbucciato per ciascuna orata, mezza fettina di limone e l’olio extravergine di oliva.

Versate in filo di olio di oliva anche sopra l’orata poi richiudete il foglio di carta da forno arrotolando le due estremità. Avvolgetelo poi nella carta stagnola arricciando le estremità per sigillare. Adagiate l’orata su una teglia e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. A cottura ultimata sfornate l’orata, lasciatela intiepidire e poi servitela nel cartoccio stesso spolverizzandola con del prezzemolo fresco se gradite.

Orata al cartoccio – Consigli utili

Conservate l’orata al cartoccio in frigorifero, in un contenitore ermetico per un giorno. Si sconsiglia la congelazione da cotta.

Chi ama i sapori decisi può aggiungere del peperoncino fresco al ripieno di aromi.

Accompagnate questo pesce con delle patate o con delle verdure.