Windows 10, oramai è prossimo l’aggiornamento: ecco le novità

E’ oramai vicinissimo un corposo aggiornamento che andrà a modificare alcuni aspetti del principale sistema operativo per personal computer targato Microsoft, ovvero Windows 10 che sarà disponibile a tutti gli utilizzatori del SO nei prossimi giorni, probabilmente nel periodo tra il 26 e il 28 maggio.

Le novità

Il primo grande aggiornamento di Windows 10 del 2020 che porterà il sistema operativo alla versione 2004, e tra le novità già note da diverso tempo il Reset del computer che sarà possibile effettuarlo anche via cloud, la dettatura dei testi in lingua italiana tramite microfono, un sistema di ricerca snellito e perfezionato, nuove icone e una gestione di aggiornamenti opzionali differenziato, che lascerà all’utente libera scelta se installarli o meno.

Le basi per l’aggiornamento 21H1

La casa madre inoltre ha già in cantiere lo stock di aggiornamenti importanti che sarà rilasciato nel 2021 (nome in codice Iron), che sarà testata dal prossimo giugno in modalità Fast Ring (una sorta di modalità sperimentale, per sviluppatori ed esperti). Tra le principali novità spiccano sopratutto quelle grafiche e l’abbandono definitivo delle Live Tiles.