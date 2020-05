Andrea Dermanis – Chi è il fidanzato di Mika

Andrea Dermanis è più che conosciuto dai fan di Mika: si tratta infatti del suo fidanzato storico, con cui convive da oltre un decennio. In base alle dichiarazioni fatte nel tempo dal cantante, sembra che i due si siano conosciuti giovanissimi. Il loro amore però è sbocciato solo 14 anni fa e anche se le difficoltà sono tante, per via del lavoro di entrambi, la loro storia d’amore continua a procedere a gonfie vele.

Andrea Dermanis è molto diverso dal compagno, a partire dal suo essere riservato. Anche per questo ha vietato all’artista di parlare troppo di lui ai media. Non a caso, le foto della coppia sono assai rare.

Andrea Dermanis – Età e fidanzato

Di Andrea Dermanis non conosciamo l’età: si è guardato bene dal scriverla anche nella pagina about del suo sito ufficiale. Sappiamo che di professione fa il regista e che ha maturato una forte esperienza anche nella produzione e nella creazione di documentari. Ha lavorato per MTV, BBC, Vice e Channel 4 ma anche per la Warner Music, la Universal e Sony. Mentre muoveva i primi passi nel mondo della tv, il regista ha deciso di concentrarsi sulle persone e le loro storie,oltre che sui viaggi. Nel 2017 è stato premiago nella tv greca grazie al suo documentario Andi, dove parla di migrazione e identità grazie agli occhi dell’attore Nikos Gelia.

“Il mio lavoro rende tutto più difficile e per Andy, che odia le complicazioni, non è sempre stato facile”, ha dichiarato tempo fa il fidanzato. A causa dei suoi concerti in giro per tutto il mondo, il cantante libanese infatti ha vissuto non poche difficoltà anche nel loro rapporto a due. Niente figli per il momento: anche in questo caso Andrea Dermanis e il compagno sembrano avere le idee ben chiare: “Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai ‘rovinando’ la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile“.