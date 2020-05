Apple, l’update 13.5 di iOS presenta un bug relativo a gli aggiornamenti: ecco come risolverlo

E’ pronto al download da pochissimi giorni l’aggiornamento 13.5 per tutti i dispositivi di casa Apple, pacchetto update volto prevalentemente alle funzionalità utili relative al Covid-19 ma in molti utenti hanno riscontrato un bug piuttosto fastidioso che è correlato agli aggiornamenti delle app.

Il bug degli aggiornamenti delle app

Come emerso anche dai vari social e gruppi di discussione, a molti utenti è stato impossibile avviare molte delle app già installate sul dispositivo, chiedendo di aggiornare le suddette applicazioni anche se queste sono già all’ultima versione, oppure quando si tenta di aprire le app appare il seguente messaggio “Questa app non è più condivisa con te. Per usarla, devi acquistarla su App Store”.

La Apple non si è ancora pronunciata ufficialmente al riguardo, ma secondo tanti appassionati e diversi siti dedicati al mondo della mela morsicata, probabilmente si tratta di una sorta di problema ai certificati delle applicazioni che in sostanza vanno in conflitto, oppure un errore relativo alle credenziali della condivisione della applicazioni.

Come risolvere il problema

L’unico modo per risolvere il problema, in attesa che venga pubblicato un nuovo fix di questo aggiornamento, è in sostanza disinstallare tutte le app che presentano questa problematica attraverso il percorso Impostazioni > Generali > Spazio Iphone e disinstallare l’app che presenta questo fastidioso bug. Solo rimuovendola interamente e reinstallandola questa tornerà a funzionare correttamente.