DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 25 Maggio 2020

Nella puntata di Uomini e Donne di domani troveremo Gemma Galgani in difficoltà.

La dama infatti assisterà all’entrata di ben tre nuove corteggiatrici per il suo cavaliere Nicola. Inaspettatamente Maria De Filippi inviterà la dama a prepararsi per l’entrata che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cosa succederà nella puntata di domani?

Uomini e Donne sembra sempre di più una vera e propria serie televisiva dove, le vicende di Gemma Galgani si intrecciano nella vita del suo nuovo cavaliere. Nicola Vivarelli ha iniziato a corteggiare la dama durante il nuovo forma del programma ideato per la quarantena. Passati ormai due settimane, il cavaliere si troverà di fronte a una grandissima scelta. Gemma Galgani avrà rubato il suo cuore o le nuove corteggiatrici avranno la meglio sul cavaliere?

La puntata di domani potrete seguirla direttamente dal nostro link a fine articolo, vedrete infatti una Gemma Galgani in difficoltà ma soprattutto gelosa delle possibili nuove conoscenze del cavaliere.

Nicola nonostante i continui attacchi da parte dell’interno studio e dal web, si ritroverà al centro per conoscere ben tre nuova corteggiatrici per lui. Un momento che la dama non si sarebbe mai aspettata, come reagirà la dama nei confronti della scelta di Nicola?

