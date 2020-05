Enzo Capo provoca il web | Vita mondana dopo Uomini e Donne

Enzo Capo torna sui social e provoca il web con uno scatto e delle storie Instagram che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’ex cavaliere di Uomini e Donne dopo il confronti con Pamela durante la giornata di venerdì, ha messo fine alla loro storia d’amore e a tutte le accuse e critiche lanciate in queste settimane.

La ormai ex coppia ha chiuso direttamente in studio, cercando un nuovo amore che questa volta renda felice entrambi.

Pamela Barretta nonostante il grande dolore per la fine, sembra pian piano distrarsi insieme alla sua famiglia e alle amiche, mostrandosi molto amareggiata per come è finita.

Enzo Capo invece, si è mostrato felice tanto che, nella giornata di sabato provoca il web rispondendo a tutte le pagine che, hanno repostato una sua foto insieme a una donna che, non è affatto Pamela. Quali sono state le parole dell’ex cavaliere?

Enzo Capo provoca il web

L’ex cavaliere è stato paparazzato in un bar insieme a una donna durante la giornata di venerdì tanto che, l’interno web ha repostato la foto che ha lasciato parlare molto i fan del programma. Sembra infatti che Enzo sia accusato di avere già altre donne pronte da “sfoggiare” al posto di Pamela.

Quello che fa strano ai telespettatori e agli stessi fan del programma è che l’ex cavaliere avrebbe subito trovato un’altra donna dopo aver chiuso con l’ex dama. Che la ragazza in foto con cui avesse già una mezza conoscenza con Capo?

Una domanda che non avrà una risposta visto che, il cavaliere ha deciso di rispondere a tutte le accuse provocando ancora di più il web tramite le sue storie Instagram.

Ex cavaliere e la sua nuova vita

Enzo durante la sue storie di venerdì ha affermato a tutti i suoi follower, alle pagine che repostano le donne con cui si trova e con cui esce, di essere completamente single ormai da settimane.

Nonostante l’ultimo chiarimento con Pamela che ha messo definitivamente fine alla loro relazione, l’ex cavaliere sembra sentirsi single ormai da tempo, pronto a cercare un nuovo amore anche attraverso donne più giovani di lui.

Capo ha così affermato di poter uscire con qualsiasi donna lui voglia, non dovendo dare spiegazioni a nessuno ma soprattutto non dovendo giustificarsi nei confronti del web.