Film Stasera in Tv – Shining – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Shining. Coproduzione statunitense e britannica del 1980 per la regia di Stanley Kubrick. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, è considerato uno dei capolavori del cinema horror, nonché una delle migliori prove d’attore nella carriera di Jack Nicholson. Esistono tre versioni del film: la versione originale da 146 minuti, la versione di 144 minuti disponibile al pubblico nordamericano e la versione internazionale da 119 minuti, quella che va in onda stasera. Il film “compie” 40 anni quest’anno. Tra le curiosità, il cambio della frase che il protagonista scrive alla macchina da scrivere nelle cinque lingue in cui il film è stato doppiato.

Shining – Trama

Uno scrittore con problemi di alcool, ex insegnate, accetta il posto di guardiano di un albergo isolato tra le montagne del Colorado. Il lavoro, che non sembra presentare particolari complicazioni, richiede cinque mesi di isolamento completo dal resto del mondo. Jack si trasferisce all’Overlook Hotel con la moglie e il figlio, Danny. Il bambino ha una serie di poteri extracorporei attraverso i quali vede e sente cose del passato e del futuro. Il bimbo è estremamente riluttante all’idea di trasferirsi in quel luogo, e il capocuoco dell’albergo, Dick Hallorann, in qualche modo gli conferma che in quel posto sono avvenuti strani avvenimenti, rincuorandolo però sul non aver paura. La permanenza all’albergo si rivela molto più complessa e difficile di quanto annunciato…

Shining – Trailer Video

Shining – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Shining

Genere: Thriller, Horror

Durata: 2h 26m

Anno: 1980

Paese: USA, UK

Regia: Stanley Kubrick

Cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Anne Jackson

Shining – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi, lunedì 25 Maggio 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.