Helena Seger – Chi è la Moglie di Ibrahimovic?

Zlatan Ibrahimovic è uno dei fuoriclasse simbolo del calcio mondiale. Anche chi non è appassionato di calcio conosce le sue prodezze sul campo. Cosa si sa della sua vita privata? Che è legato da anni a Helena Seger, una donna di 11 anni più anziana di lui. Scopriamo qualcosa di più sulla compagna di uno dei calciatori più celebri del mondo!

Helena Heger – la Sua Età

Helena Seger, come già detto, ha 11 anni più del celebre compagno. La donna, infatti, è classe 1970. Quest’anno compie quindi 50 anni.

Storia con Ibrahimovic

Helena Seger e Zlatan Ibrahimovic sono una coppia di lunga data. La loro storia, infatti, ha avuto inizio nel lontano 2001. La compagna del grande calciatore, svedese come lui, ha reso Ibrahimovic padre di due figli, Maximilian e Vincent.

Molto riservata – non è sui social e sui profili di Ibra non compare mai – ha lasciato una carriera di modella per dedicarsi agl impegni familiari.

Poco incline a rilasciare interviste, è nota nell’ambiente dello showbiz per il fatto di rifiutare qualsiasi aiuto esterno nella cura della casa e dei figli. Tra le poche rivelazioni che ha fatto alla stampa negli anni, rientra la volontà, una volta terminata la carriera di Ibra, di tornare a vivere in Svezia, per la precisione a Stoccolma.

Quando uno degli dei del pallone appenderà le scarpette al chiodo, secondo un patto che segreto che si vocifera abbiano fatto lei ricomincerà a lavorare.