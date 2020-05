L’oroscopo può aiutarci a capire in anticipo quanto sono parsimoniose le persone, quali individui possono essere definiti dei veri taccagni. I segni più tirchi dello Zodiaco: sei tra questi?

L’essere tirchi

I tirchi sono quelle persone che non hanno mai contanti nel portafoglio, che vanno in bagno al momento di pagare il conto, che vivono per tutto ciò che è in offerta o scontato. Essere parsimoniosi è un bene quando si risparmia usando il buon senso ma la tirchieria è bene altra cosa. Essere tirchi significa risparmiare in modo patologico anche senza la necessità di doverlo fare per forza.

Il tirchio ha in genere entrate copiose e un lavoro stabile ma evita di spendere come se fosse sull’orlo del conto in rosso. Un tirchio usa gli stessi vestiti per anni, spegne tutte le luci, compra prodotti economici. Se deve fare un regalo lo acquista in saldo o ricicla un oggetto che ha già in casa. Chi è tirchio con i soldi in genere lo è anche con i sentimenti. Le stelle possono aiutarci a capire quali rappresentanti zodiacali sono più orientati alla tirchieria. Quali sono i segni più tirchi dello Zodiaco?

I segni più tirchi dello Zodiaco

I segni più tirchi dello Zodiaco: sei tra questi? Eccoli: