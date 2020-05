Jennifer Aniston – Tutto su di Lei – Età, Figli, Friends, Film

Jennifer Aniston è una delle donne simbolo del cinema internazionale. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua carriera.

Età

Jennifer Aniston è nata a Los Angeles l’11 febbraio 1969. Ciò significa che ha compiuto da pochi mesi 51 anni (portati benissimo).

Figli

Jennifer Aniston ha figli? Nota per essere stata moglie di Brad Pitt dal 2000 al 2005 – come ben si sa, la loro storia è finita a causa dell’incontro di lui con Angelina Jolie – e per il matrimonio con il collega Justin Theraoux, durato invece dal 2015 al 2018, la Aniston non ha figli e si è sempre battuta per sottolineare il valore delle donne a prescindere dalla maternità.

Film

La Aniston – presente su Instagram con un profilo seguito da 33 milioni di persone e aperto a sorpresa nell’ottobre 2019 – ha alle spalle oltre 30 anni di carriera.

Il suo primo film, risalente al 1988, è la pellicola Il Mio Amico Mac, nella quale ha lavorato come comparsa non accreditata. Per l’ex moglie di Brad Pitt la strada del successo si è però spalancata con Leprechaun, film del 1993 che l’ha vista diretta da Marc Jones.

Da allora, si sono succedute numerose pellicole, tra le quali è possibile citare Una Settimana da Dio, Ti Odio, ti Lascio, ti… e Come ti Spaccio la Famiglia, sul cui set le è stato fatto un simpatico scherzo dedicato alla sua esperienza professionale più importante, ossia quella nella serie Friends.

Friends

Nel 1993, Jennifer Aniston si è presentata ai provini di quella che sarebbe diventata una delle sitcom storiche della tv: Friends.

Inizialmente scelta per il ruolo di Monica, è stata poi assegnata a quello di Rachel Green, la ex cameriera che segnerà per sempre la sua carriera e, grazie al taglio di capelli noto come The Rachel (un lungo scalato perfetto per chi ha il viso a forma di cuore), anche i trend mondiali di hair style.