Lory Del Santo – Tutto su di lei – Età, figli e fidanzato

Lory Del Santo continua ad essere un’icona della tv italiana. Fin dagli anni Settanta, quando ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacoloin qualità di valletta. Passano i decenni, ma Lory è considerata ancora oggi una delle regine del piccolo schermo.

Genuina e gentile quanto sagace e pungente, Lory Del Santo non ha avuto di sicuro una vita facile. Soprattutto per quanto riguarda i figli. Al suo fianco per fortuna ha un fidanzato da diverso tempo, che la ama e la venera come una dea.

Lory Del Santo – Età e figli

Lory Del Santo è nata a Povegliano Veronese il 28 settembre del’58 e ha iniziato a lavorare al Festivalbar nel ’75 come valletta. Poi è diventata attrice in tante commedie all’italiana e ha partecipato a varietà. Come in Drive In, dove l’abbiamo vista in abiti succinti e con l’aria da svampita. Un vero e proprio marchio di fabbrica che nasconde in realtà la vera personalità di Lory. Una vita difficile la sua, fin da bambina. Al momento della nascita infatti si ammala di polmonite e a tre anni perde il padre, morto in un incidente stradale. A soli 16 anni si ritrova però in tv e inizia a collaborare con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Nel 2005, a notorietà già ottenuta, la vediamo come concorrente dell’Isola dei Famosi sotto la guida di Simona Ventura. E vince.

Lory Del Santo ha tre figli: il primo, nato dalla sua lunga relazione con Eric Clapton, è morto a soli 5 anni. Il piccolo Conor Loren Clapton è precipitato dal grattacielo di New York in cui la coppia aveva vissuto per diverso tempo. Nello stesso periodo, Lory Del Santo era già in attesa di un altro figlio, Devin, nato dalla sua unione con Silvio Sardi. Nel ’99 invece ha dato alla luce Loren Del Santo, di cui non si è mai conosciuto il padre. Il ragazzo è morto suicida a causa dell’anedonia e forse un disturbo dell’identità. Ancora oggi ilsuo fidanzato invece è Marco Cucolo.