Michele Bravi – Tutto su di lui – Età e fidanzato

Michele Bravi è un volto noto agli occhi degli appassionati di musica. Nonostante la sua giovanissima età, il cantante è riuscito a farsi notare nel panorama discografico del Bel Paese dopo aver vinto la settima edizione di X Factor. Il suo successo nella carriera però ha dovuto presto fare i conti con un dramma: il processo a suo carico per omicidio stradale.

Proprio per questo Michele Bravi si è preso per qualche tempo una pausa dalle scene. Per poi ritornare a fare musica e parlare con i fan. Il suo ultimo lavoro infatti è La vita breve dei coriandoli, un singolo lanciato quest’anno. Tre anni di buio che si sono risolti quindi nel migliore dei modi, sia per l’artista sia per i suoi ammiratori.

Michele Bravi – Età e fidanzato

Michele Bravi è nato il 19 dicembre del ’94 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Inizia a cantare fin da piccolo e studia pianoforte e chitarra. Studia però al Liceo Classico: ad un passo dal diploma decide di tentare il tutto per tutto e iscriveri a X Factor, categoria Under Uomini. Il programma gli dà subito la possibilità di collaborare con Tiziano Ferro: il cantante e Zibba scrivono per lui il brano La vita e la felicità, con cui Michele vincerà la settima edizione del talent musicale. Michele Bravi si presenta poi al Festival di Sanremo nel 2017 con Il diario degli errori, un brano che gli regala il quarto posto nel concorso canoro. Vince alcuni mesi dopo il Best Performance agli MTV Awards con Solo per un po’.

L’anno successivo però, il cantante rimane coinvolto in un incidente stradale in cui perde la vita una donna di 58 anni. In quel momento, la vittima si trovava a bordo di uno scooterone e non è riuscita a sopravvivere. La ricostruzione della dinamica pare dare torto all’artista, che viene così imputato per omicidio stradale. Nel corso delle udienze tuttavia ha richiesto un patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena, ancora da definire. Ha una fidanzato? Sì, ma non sappiamo il suo nome. In base ad alcune dichiarazioni fatte a Vanity Fair dallo stesso Bravi, si tratta di un regista con cui ha una relazione da due anni.