Mika – Tutto su di lui – Età e fidanzato

Mika non ha bisogno di presentazioni: negli ultimi anni è diventato sempre più popolare in Italia e nel mondo. La sua carriera è stata fortunata ed è cresciuta al pari della sua dizione in italiano. Sono trascorsi tanti anni dalla sua esperienza a X Factor, ma il cantante continua a riscuotere successo grazie ai suoi one-man-show.

Mika ha avuto un’infanzia particolare e ne ha parlato spesso e volentieri in diverse interviste. Quando era piccolissimo infatti, lui e la sua famiglia si sono trasferiti in Francia. Ed è qui che il cantante è cresciuto, maturando anche dal punto di vista musicale.

Mika – Età e fidanzato

Mika nasce il 18 agosto dell’83 a Beirut, terzo di cinque figli. La madre è di origine americana e nata in Libano, mentre il padre è di origine Israelita, ma nato sul suolo americano. A un solo anno di età, Mika e la famiglia si trasferiscono in Francia, dove il piccolo cantante inizia a suonare il pianoforte. A soli sette anni scrive la sua prima canzone: Angry. Due anni dopo si trasferisce a Londra, dove Mika vive anni difficili a livello scolastico. Mentre frequenta il liceo Charles de Gaulle, viene infatti bullizzato. Inizia a soffrire di dislessia e la madre decide di istruirlo a casa dai 12 anni n poi. Il debutto definitivo nel mondo della musica avviene invece nel 2006, grazie alla canzone Relax, Take It Easy.

Dopo aver rilasciato il terzo album, il cantante diventa giudice di X Factor. Mantiene il ruolo dalla settima stagione fino alla nona e poi si ritira. Crea però il suo Stasera Casa Mika, uno show di varietà che raccoglie musicisti e attori. Per quanto riguarda gli affari di cuore, Mika è fidanzato da tanti anni con Andrea Dermanis, un regista greco che conosce da tantissimo tempo. I due sono più innamorati che mai, anche se il greco gli ha vietato di parlare in pubblico di lui.