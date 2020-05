Ricetta cotoletta alla bolognese: ingredienti, preparazione e consigli

La cotoletta alla bolognese è uno dei piatti tipici di Bologna, di origine molto antica e molto ricco, che consiste in una cotoletta di carne, prima fritta in strutto. Viene quindi brevemente immersa in brodo di carne, per insaporirla ed “inumidirla” quindi la si mette in una teglia, la si ricopre con una abbondante fetta di prosciutto e una generosa manciata di parmigiano reggiano. La si passa quindi al forno caldo fino a far sciogliere il formaggio soprastante.

Particolarmente ricca è la versione con il tartufo. Una volta uscita dal forno la si ricopre di tartufo. È usanza di alcuni mettere anche una punta di concentrato di pomodoro nella teglia da passare al forno.

Cotoletta alla bolognese – Ingredienti

Gli ingredienti suggeriti qui di seguito sono per 4 persone.

4 fette di fesa di vitello

2-3 uova

4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

pangrattato

succo di limone

noce moscata

4 fette sottili di prosciutto crudo dolce

parmigiano reggiano tenero in scaglie sottili

2 cucchiai di brodo di carne

burro chiarificato

sale

pepe

Cotoletta alla bolognese – Preparazione e consigli utili

Per realizzare la cotoletta alla bolognese assottigliate leggermente le fettine di vitello utilizzando il batticarne. Trasferite la carne in un piatto fondo con le uova sbattute insieme al parmigiano grattugiato, sale, pepe, qualche goccia di succo di limone e un pizzico di noce moscata. Lasciate insaporire le fettine per almeno 30 minuti (se avete tempo anche fino ad 1 ora) quindi passatele nel pangrattato. Volendo potete ottenere una seconda panatura, facoltativa, ripassandole nuovamente nell’uovo, senza però lasciarvele a riposare, e poi nel pangrattato.

Friggete le cotolette da entrambi i lati nel burro chiarificato e lasciatele poi asciugare su carta per fritti. In alternativa al burro potete utilizzare dell’olio di semi. Ponete su ciascuna cotoletta una o due fette di prosciutto crudo e il parmigiano a scaglie. Ponete nuovamente le cotolette in una padella insieme a due cucchiai di brodo di carne caldo, coprite con il coperchio e abbassate la fiamma. Cuocete fino a quando il formaggio si sarà fuso dolcemente.

Servite subito le cotolette alla bolognese, ben calde