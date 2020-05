Anna Foglietta – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Anna Foglietta è uno dei nomi più in vista dello spettacolo italiano degli ultimi anni. L’attrice di origine napoletana ha riscosso nel tempo un forte successo grazie a vari ruoli cinematografici e in tv. Per esempio Distretto di Polizia. Ha sfiorato il David di Donatello invece grazie al film Nessuno mi può giudicare, dove recita al fianco di Paola Cortellesi.

Anna Foglietta si è fatta notare in questi mesi anche per la sua intensa lotta contro l’emergenza sanitaria. Ha scelto infatti di pianificare la vita quotidiana in famiglia e assegnare a ciascuno un compito ben preciso. Assicurandosi così una maggiore libertà, tutta da dedicare a se stessa.

Anna Foglietta – Età, marito e figli

Anna Foglietta nasce a Roma il 3 aprile del ’79 e inizia a lavorare nel mondo della televisione nel 2005 grazie a La squadra. La serie tv la vede nel cast per tre anni con il ruolo di Anna De Luca. Nel 2008 entra invece in Distretto di Polizia, un altro lavoro che le permette di indossare i panni di un ufficiale delle autorità. Sbarca anche al cinema, come per il film 4-4-2 – Il gioco più bello del mondo (2006). Diventa poi protagonisti di Colpi di fulmine, un film che le permette di ottenere la seconda candidatura ai Nastri d’Argento. La seconda nomination ai David di Donatello avviene invece nel 2015 grazie a Noi e Giulia, dove recita come protagonista.

Anna Foglietta si è sposata nel 2010: il marito è Paolo Sopranzetti, un consulente finanziario con cui ha creato una famiglia felice. Durante la recente pandemia, ha svelato l’attrice sul settimanale Grazia, il consorte ha avuto molto su cui pensare per via della crisi economica. La coppia ha tre figli: Lorenzo, Nora e Giulio.