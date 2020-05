Armando Incarnato in trappola | Anticipazioni Uomini e Donne 27 Maggio

Armando Incarnato si ritroverà in trappola durante la giornata di domani. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si troverà davanti a un vero e proprio interrogatorio fatto da Gianni Sperti. Quale sarà questa volta il motivo?

Il cavaliere di Uomini e Donne dopo la scorsa settimana sta conoscendo solamente una dama, cercando questa volta di poter riuscire a trovare l’amore della sua vita. La puntata di domani però sarà per lui un vero e proprio “tribunale” direttamente davanti a tutti i telespettatori.

Armando Incarnato in trappola

Al centro dello studio di Uomini e Donne prima di vedere le vicende di Giovanna, ci sarà al centro Amando Incarnato. Nonostante tutti pensassero fosse per la sua conoscenza con una nuova dama del parterre femminile, rimarranno tutti stupiti nel vedere alcune segnalazioni risalenti alla quarantena.

Il cavaliere infatti durante la quarantena, è rimasto per settimane a casa ma sembra che non sia stato da solo. La sua ex fidanzata Janette durante l’isolamento forzato, ha caricato sul suo profilo Instagram alcune storie dove, la location sembrava essere proprio casa di Armando.

Segnalazioni che domani all’interno dello studio cercheranno delle spiegazioni soprattutto da Gianni Sperti. L’opinionista infatti, non crede ormai da diversi mesi alla sincerità del cavaliere per questo, si mostra sempre pronto a puntargli il dito contro portando le tantissime prove.

Testimonianza con il cavaliere

La giornata di domani sarà per Armando Incarnato una vera e propria trappola che non finirà per la meglio. Il cavaliere infatti indispettito e molto nervoso affermerà di non sapere niente e di non aver passato la quarantena con nessuna donna.

Le pressioni di Gianni Sperti e dell’interno studio per scoprire veramente come sono andate realmente le cose, spingeranno Armando Incarnato a sentirsi con le spalle al muro. Il cavaliere non creduto da nessuno, arriverà al punto di abbandonare lo studio in maniera aggressiva e pesante, tanto da lasciare nuovamente tutti molto stupiti dal suo comportamento.