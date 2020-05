Film Stasera in Tv – Blade Runner 2049 – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Blade Runner 2049. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Denis Villeneuve. Il film è il sequel della pellicola del 1982 diretta da Ridley Scott. La sceneggiatura, così come quella del primo film, è basata sui personaggi del romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?).

Blade Runner 2049 – Trama

Trent’anni dopo la sparizione nel nulla di Rick Deckard, l’agente K è il blade runner di fiducia del dipartimento di polizia di Los Angeles. Con una particolarità, però: è anch’egli un replicante. Dopo un periodo di crisi dovuto al moto di ribellione dei Nexus, i replicanti sono stati prima estromessi, e poi reintrodotti nella società dopo il clamoroso blackout del 2022, perché necessari alla sopravvivenza umana. I nuovi replicanti hanno un tasso di obbedienza superiore. In una delle sue missioni di “ritiro” di un vecchio replicante, l’agente K trova una scatola sepolta accanto ad un albero: all’interno vengono ritrovati dei resti scheletrici di una replicante Nexus con una peculiarità estremamente caratteristica e pericolosa, che può cambiare l’intero scenario nella relazione uomo-replicante.

Blade Runner 2049 – Trailer Video

Blade Runner 2049 – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Blade Runner 2049

Genere: Fantascienza

Durata: 2h 40m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Ana de Armas, Jared Leto

Blade Runner 2049 – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 4(canale 21 del digitale terrestre) alle ore 21.20 di oggi, martedì 26 Maggio 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine della messa in onda del primo episodio della quinta stagione di Criminal Minds.