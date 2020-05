Film Stasera in Tv – The Post – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Post. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola narra la vicenda giornalistica della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret del dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America, prima sul New York Times e poi sul Washington Post nel 1971. Il film segna la ventottesima collaborazione tra Spielberg ed il compositore John Williams. Dopo le prime proiezioni stampa statunitensi, il film ha ricevuto ottimi commenti dai giornalisti del settore, in special modo per l’interpretazione di Meryl Streep.

The Post – Trama

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. E’ il New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

The Post – Trailer Video

The Post – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Post

Genere: Biografico, Thriller

Durata: 1h 55m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Steven Spielberg

Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts

The Post – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, martedì 26 Maggio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine della messa in onda dell’altro film La stanza del vescovo.