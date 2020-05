La Cattedrale del Mare terza puntata – Anticipazioni 2 giugno

La Cattedrale del Mare ritorna con la terza puntata il 2 giugno 2020. Verranno trasmessi gli episodi 5, Non siamo come loro, e 6, Segreti, che continueranno a raccontarci le vicende del protagonista Arnau. Il protagonista si trova adesso a scalare le vette del successo e non senza difficoltà. Dopo aver sfiorato la morte, Estanyol riesce ad ottenere le giuste informazioni per sfruttare il mercato.

Le anticipazioni de La Cattedrale del Mare ci parlano ancora di distruzione: la città verrà presa d’assalto e per Arnau sarà l’occasione buona per sussurrare all’orecchio del re. Riuscire a difendere Barcellona permetterà al protagonista di ottenere un titolo importante a corte. Al tempo stesso però verrà costretto a sposare una donna che non ama e che lo disprezza a sua volta.

Negli episodi precedenti

Arnau decide di lasciare tutto, anche Aledis (Andrea Duro). La giovane inizia a tormentarsi per il loro folle amore, ma le viene detto che l’uomo della sua vita è morto in guerra. Intanto, Arnau trova in Maria una nuova passione e la sposa. La donna tuttavia si ammala e muore. Continuano anche le lotte intestine fra poveri e ricchi, anche a causa della religione. Arnau sembra destinato ad osservare gli eventi travolgerlo ancora una volta.

La Cattedrale del Mare terza puntata – Anticipazioni

Nel quinto episodio de La Cattedrale del Mare, Arnau (Aitor Luna) scopre che i cristiani stanno per dare il via alla rivolta contro i giudei. I fedeli li incolpano infatti di aver avvelenato l’acqua dei pozzi e quindi intere famiglie. Arnau interviene appena in tempo per difendere tre bambini giudei, in preda all’aggressione di un gruppo di cristiani. Convince poi il responsabile dei piccoli a non andare subito nel tempio, ma a nascondersi con lui. In seguito, Arnau scopre che due dei bambini salvati sono figli di un ricco ebreo. Tuttavia si ammala gravemente e sfiora quasi la morte. Non appena guarito, scopre che due dei bambini salvati sono i figli di un ricco ebreo. In cambio del suo aiuto, Hasdai gli offre i servizi di Sahat (Josep Maria Pou) e la possibilità di andare per mare per crearsi la sua fortuna.

Nel sesto episodio de La Cattedrale del Mare, Arnau viene informato che una flotta sta per attaccare Barcellona. Anche se il re ha chiuso la città, Arnau decide di imbarcarsi per un’impresa eroica. Si unisce infatti al Capitano dell’esercito e mette a disposizione i suoi uomini per la difesa. Intanto, Arnau chiede a Sahat perchè Mar non intenda sposarsi. Ha notato che la ragazza è solita spaventare qualsiasi pretendente. A vittoria ottenuta, il Re decide di assegnare ad Arnau il titolo di Barone e gli offre in moglie la sua pupilla, Elionor (Silvia Abascal). Quest’ultima però disprezza l’ex servo e cerca di contestare l’ordine di sua Maestà. Intanto, Joanet (Pablo Derqui) viene invitato a raggiungere il fratello a Barcellona.