Nina Palmieri – Tutto su di Lei – Iene, Marito, Figlia

Giovanna Palmieri, meglio conosciuta come Nina, è una giornalista italiana, nota al grande pubblico per via della sua partecipazione come inviata e conduttrice a Le Iene. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e sulla carriera.

Nina Palmieri – Dove e Quando è Nata

Giovanna Nina Palmieri è nata in Abruzzo il 26 marzo 1976. Ciò significa che ha da poco compiuto 44 anni.

Le Iene

Come sopra accennato, Nina Palmieri è nota soprattutto per il suo lavoro di inviata de Le Iene. La frizzante giornalista abruzzese è approdata nella redazione del programma dopo essere stata scartata come conduttrice di Sex Education Show.

Laureata in lettere e con alle spalle un periodo di lavoro nella redazione di Ballarò, Nina Palmieri è anche scrittrice. L’attuale conduttrice de Le Iene assieme a Roberta Rei e a Veronica Ruggeri ha infatti pubblicato il libro Ragazze che Amano le Ragazze.

Marito

Nina Palmieri è impegnata da diversi anni. Sul compagno della donna che da ottobre 2019 ha sostituito Nadia Toffa alla conduzione de Le Iene si sa pochissimo. Le uniche informazioni si possono ricavare dal suo account Instagram, grazie al quale si può scoprire che affitta barche a Formentera. L’uomo è soprannominato dalla compagna Papà Thor.

La coppia, nell’estate 2017, ha accolto la primogenita, la piccola Amanda. La conduttrice de Le Iene ha pubblicato numerose foto della gravidanza sui social, divertendo i suoi follower con curiosi soprannomi dati alla bimba in arrivo.