Realme presenta X3 Super Zoom, schermo a 120 hertz e 12 GB di Ram alla portata di (quasi) tutti

Realme è decisamente intenzionata a contendere il ruolo di brand dall’eccellente rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti, tanto che in pochi mesi da brand semisconosciuto ai più, ora è tra quelli di riferimento per quanto riguarda il mercato cinese. Nato come “costola” di Oppo, Realme infatti si può considerare l’equivalente di quello che è Redmi per la Xiaomi ma non solo, visto che diversi smartphone presentati quest’anno di fascia decisamente alta, andando così a creare una sorta di guerra proprio con il marchio “avversario”.

X3 Super Zoom, ecco le caratteristiche peculiari

Dopo l’X50 pro infatti Realme ha annunciato l’arrivo sugli scaffali digitali e non di un altro prodotto estremamente interessante ad un prezzo aggressivo, ovvero l’X3 Super Zoom, che già è possibile preordinare ed acquistare fin da adesso e riceverlo i primi giorni del prossimo giugno.

Tra i punti forti del dispositivo c’è indubbiamente il comparto fotografico che comprende uno zoom telescopico 60x (il tutto completato da una fotocamera principale da 64 Mpixel, un ultra grandangolare da 8 Mpixel, un teleobiettivo con zoom ottico x, sempre abbinato a un sensore da 8 Mpixel e un macro da 4 Mpixel), uno schermo IPS da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 hertz Full HD+ (il pannello è un Corning Gorilla Glass 5), il processore è un Qualcomm Snapdragon 855 Plus, una batteria da 4200 mAh con annesso caricabatterie da 30 Watt che consente una ricarica rapida che porta al 100 % la batteria in meno di un’ora, mentre il software è costituito dalla Realme UI basata su Android 10.

Il prezzo

Lo smartphone viene venduto nell’unica configurazione da ben 12 Gb di Ram e 256 di spazio al prezzo molto interessante di 499,99 € e potrà essere acquistato in due colorazioni differenti, Arctic White e Glacier Blue. Modulo NFC per i pagamenti incluso.

Uno smartphone di fascia media visto il prezzo, ma dalle caratteristiche da fascia decisamente più alta: Xiaomi ora è avvisata.