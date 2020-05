Riccardo Rossi – Tutto su di lui – Età, compagna e figli

Riccardo Rossi ha iniziato la sua carriera grazie al telefilm College, ma si è fatto notare anche alla fine degli anni Ottanta con I ragazzi della 3a C. Negli ultimi anni è dedicato anche alla scrittura e infine alla conduzione, grazie al programma Battute?.

Riccardo Rossi è un romanista convinto e questo di certo non stupirà i fan. Con la sua parlata frizzante e coinvolgente, riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sè durante le molteplici ospitate in tv. Non è raro vederlo per esempio nel salotto di Fabio Fazio, grazie alla trasmissione Che tempo che fa.

Riccardo Rossi – Età, moglie e figli

Riccardo Rossi nasce a Roma il 24 ottobre del ’62 e debutta per la prima volta in tv nell’84. College gli dà la notorietà giusta per trasformarsi poi alcuni anni più tardi in Mazzocchi ne I ragazzi della 3a C. Compare poi in diversi spot pubblicitari e persino in Non è la Rai nei panni di Cenerentola. Un trampolino di lancio per farlo partecipare anche a Buona Domenica e Forum. Il suo primo lavoro da conduttore risale agli anni di Nessundorma al fianco di Paola Cortellesi.

Crea poi il Gazzettino Rossi, una rubrica all’interno del programma radiofonico Gli Spostati. Nel frattempo coltiva l’amore per il teatro e si fa notare con diversi monologhi, che raccoglierà in Pagine Rossi – Manuale di sopravvivenza urbana, un libro pubblicato con la Mondadori Editore. Nel dietro le quinte, è anche uno degli autori di Rosario Fiorello. Non ha una moglie ma ha avuto una compagna: è Chiara Maci, che ha avuto modo di conoscere nel periodo del cook show Cuochi e Fiamme. Nel corso del 2015 e in occasione de La prima volta (di mia figlia), il film della Rai, l’attore ha rivelato di essere scapolo. In tutti questi anni non ha mai avuto figli.